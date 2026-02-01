THEATRE salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée
salle polyvalente 131 rue de la Croix des Joncs Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 22:30:00
2026-02-28
Une comédie baroque et saugrenue écrite par trois comédiens.
salle polyvalente 131 rue de la Croix des Joncs Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 95 87 96
English : THEATRE
A baroque and absurd comedy written by three actors.
