THÉÂTRE SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

THÉÂTRE

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-09 18:30:00

fin : 2026-01-09

2026-01-09

NOUS BATTRONS LA POUSSIÈRE

Sortie de résidence 45 min

Idella, reporter-photographe, combat l’horreur du monde. Convaincue que la vie est une valeur à défendre à tout prix, elle lutte, se montre insoumise. Idella prend tous les risques pour faire son métier et tenir ses engagements. Pec, ancien reporter traumatisé, cherche de nouvelles façons de dénoncer les injustices et devient rédacteur en chef. Lors d’une mission, Idella est kidnappée, mais le journal pour lequel ils travaillent tous les deux refuse de déployer les moyens pour la retrouver. Pec est alors contraint de lutter contre ses propres peurs et démons pour aller la chercher…

Gratuit À partir de 12 ans

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

NOUS BATTRONS LA POUSSIÈRE

Sortie de résidence 45 min

Idella, a reporter-photographer, fights the horrors of the world. Convinced that life is a value to be defended at all costs, she fights back and proves herself a rebel. Idella takes every risk to do her job and keep her promises. Pec, a traumatized former reporter, looks for new ways to denounce injustice and becomes editor-in-chief. During an assignment, Idella is kidnapped, but the newspaper they both work for refuses to do anything to find her. Pec is forced to fight his own fears and demons to find her…

Free Ages 12 and up

