Théâtre au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste

Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27

2026-01-27

ISMÈNE

Elle se présente avec ses notes, elle raconte ses pensées contradictoires, ses actions dérobées, ses cris étouffés, ses doutes, ses regrets, ses convictions profondes, sa volonté indéfectible de préserver la vie. Plus que tout. La vie.

Dès 12 ans 1h

A partir de 12 ans.

Tarifs 12€ 8€ 6€

contact@maisondusavoir65.fr

English :

ISMENE

She introduces herself with her notes, recounts her contradictory thoughts, her stealthy actions, her muffled cries, her doubts, her regrets, her deep convictions, her unshakeable will to preserve life. Above all else. Life.

From 12 years 1h

From age 12.

Price: 12? 8? 6?

