Théâtre

Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le Club Les Blés d’Or présente La Récréation dans A la bière fraîche! de Michel Le Dall. Mise en scène Roland Escalmel. Réservation avant le 4 mars.

Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 26 95 86

English :

Club Les Blés d’Or presents La Récréation in A la bière fraîche! by Michel Le Dall. Directed by Roland Escalmel. Reservations by March 4.

L’événement Théâtre Saint-Pardoux-la-Rivière a été mis à jour le 2026-02-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin