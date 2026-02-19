Théâtre Saint-Pardoux-la-Rivière
Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne
Le Club Les Blés d’Or présente La Récréation dans A la bière fraîche! de Michel Le Dall. Mise en scène Roland Escalmel. Réservation avant le 4 mars.
Saint-Pardoux-la-Rivière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 26 95 86
English :
Club Les Blés d’Or presents La Récréation in A la bière fraîche! by Michel Le Dall. Directed by Roland Escalmel. Reservations by March 4.
