Théâtre Saint-Paterne-Racan

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14

L’association Les Joyeux de l’Escotais vous présente PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ! de François SCHARRE.

Les 6 & 13 décembre 2025 à 20h30.

Les 7&14 décembre 2025 à 14h30.

Le 10 janvier 2026 à 20h30.

Le 11 janvier 2026 à 14h30.

à la Salle Jacques Gabriel, 37370 ST PATERNE RACAN

5 .

joyeuxescotais@laposte.net

English :

Les Joyeux de l’Escotais presents PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ! by François SCHARRE.

December 6 & 13, 2025 at 8:30pm.

December 7&14, 2025 at 2:30pm.

January 10, 2026 at 8:30pm.

January 11, 2026 at 2:30pm.

at Salle Jacques Gabriel, 37370 ST PATERNE RACAN

German :

Der Verein Les Joyeux de l’Escotais präsentiert Ihnen PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ! von François SCHARRE.

Am 6. und 13. Dezember 2025 um 20:30 Uhr.

Am 7. und 14. Dezember 2025 um 14:30 Uhr.

Am 10. Januar 2026 um 20:30 Uhr.

Am 11. Januar 2026 um 14.30 Uhr.

in der Salle Jacques Gabriel, 37370 ST PATERNE RACAN

Italiano :

Les Joyeux de l’Escotais presentano PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ! di François SCHARRE.

6 e 13 dicembre 2025 alle 20.30.

7 e 14 dicembre 2025 alle 14.30.

10 gennaio 2026 alle 20.30.

11 gennaio 2026 alle 14.30.

presso la Salle Jacques Gabriel, 37370 ST PATERNE RACAN

Espanol :

Les Joyeux de l’Escotais presenta PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ! de François SCHARRE.

6 y 13 de diciembre de 2025 a las 20:30 h.

7 y 14 de diciembre de 2025 a las 14:30 h.

10 de enero de 2026 a las 20:30 h.

11 de enero de 2026 a las 14:30 h.

en la Sala Jacques Gabriel, 37370 ST PATERNE RACAN

