Théâtre Saint-Paterne-Racan

L’association Les Joyeux de l’Escotais vous présente PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ! de François SCHARRE.
Les 6 & 13 décembre 2025 à 20h30.
Les 7&14 décembre 2025 à 14h30.
Le 10 janvier 2026 à 20h30.
Le 11 janvier 2026 à 14h30.
à la Salle Jacques Gabriel, 37370 ST PATERNE RACAN
Rue des Coteaux Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire joyeuxescotais@laposte.net
English :
Les Joyeux de l’Escotais presents PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ! by François SCHARRE.
December 6 & 13, 2025 at 8:30pm.
December 7&14, 2025 at 2:30pm.
January 10, 2026 at 8:30pm.
January 11, 2026 at 2:30pm.
at Salle Jacques Gabriel, 37370 ST PATERNE RACAN
German :
Der Verein Les Joyeux de l’Escotais präsentiert Ihnen PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ! von François SCHARRE.
Am 6. und 13. Dezember 2025 um 20:30 Uhr.
Am 7. und 14. Dezember 2025 um 14:30 Uhr.
Am 10. Januar 2026 um 20:30 Uhr.
Am 11. Januar 2026 um 14.30 Uhr.
in der Salle Jacques Gabriel, 37370 ST PATERNE RACAN
Italiano :
Les Joyeux de l’Escotais presentano PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ! di François SCHARRE.
6 e 13 dicembre 2025 alle 20.30.
7 e 14 dicembre 2025 alle 14.30.
10 gennaio 2026 alle 20.30.
11 gennaio 2026 alle 14.30.
presso la Salle Jacques Gabriel, 37370 ST PATERNE RACAN
Espanol :
Les Joyeux de l’Escotais presenta PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ! de François SCHARRE.
6 y 13 de diciembre de 2025 a las 20:30 h.
7 y 14 de diciembre de 2025 a las 14:30 h.
10 de enero de 2026 a las 20:30 h.
11 de enero de 2026 a las 14:30 h.
en la Sala Jacques Gabriel, 37370 ST PATERNE RACAN
