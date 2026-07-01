AGENDA · Saint-Plancard
THEATRE Saint-Plancard
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Plancard
Informations pratiques
Saint-Plancard
THEATRE
SALLE DES FETES Saint-Plancard Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Une troupe de théâtre!
La Petite troupe de théâtre de Monléon vous présente Chère Tatie une comédie satirique policière . .
SALLE DES FETES Saint-Plancard 31580 Haute-Garonne Occitanie alain.krstenik@sfr.fr
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English :
A theater troupe!
L’événement THEATRE Saint-Plancard a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE