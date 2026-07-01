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AGENDA · Saint-Plancard

THEATRE Saint-Plancard

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Plancard

THEATRE Saint-Plancard

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
SALLE DES FETES
Ville
31580 Saint-Plancard
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Plancard

THEATRE

SALLE DES FETES Saint-Plancard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Une troupe de théâtre!
La Petite troupe de théâtre de Monléon vous présente Chère Tatie une comédie satirique policière .   .

SALLE DES FETES Saint-Plancard 31580 Haute-Garonne Occitanie   alain.krstenik@sfr.fr

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English :

A theater troupe!

L’événement THEATRE Saint-Plancard a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE