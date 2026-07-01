Informations pratiques

Saint-Plancard

THEATRE

SALLE DES FETES Saint-Plancard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une troupe de théâtre!

La Petite troupe de théâtre de Monléon vous présente Chère Tatie une comédie satirique policière . .

SALLE DES FETES Saint-Plancard 31580 Haute-Garonne Occitanie alain.krstenik@sfr.fr

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English :

A theater troupe!

L’événement THEATRE Saint-Plancard a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE