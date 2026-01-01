Théâtre Résidence Espace et Vie Saint-Pol-de-Léon
Théâtre Résidence Espace et Vie Saint-Pol-de-Léon vendredi 16 janvier 2026.
Théâtre
Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 15:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
A la résidence Espace et Vie.
Venez découvrir la troupe les bons jours ensemble avec la pièce Les collocs .
Ouvert à tous. .
Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 79 56 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre
L’événement Théâtre Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-01-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX