Saint-Saud-Lacoussière

Théâtre

Foyer rural Saint-Saud-Lacoussière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

3 spectacles Les enfants Les ados Les adultes

3 spectacles Les enfants Pestes à tout âges : Pestes enfants deviendront pestes jusqu’à la maison de retraite

Les ados: La Poudrière Être une ado et visiter des anciens n’est pas toujours de tout repos, surtout si l’une d’elle veut faire sauter la maison de retraite.

Les adultes: L’Effet Miroir de Léonore Confino ou un petit conte anodin provoque lors d’un dîner ubuesque quelques règlements de comptes et secrets de famille. .

Foyer rural Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 81 24

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English : Théâtre

3 shows: Kids Teens Adults

L’événement Théâtre Saint-Saud-Lacoussière a été mis à jour le 2026-04-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin