Théâtre Saint-Saud-Lacoussière
Théâtre Saint-Saud-Lacoussière samedi 27 juin 2026.
Saint-Saud-Lacoussière
Théâtre
Foyer rural Saint-Saud-Lacoussière Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
3 spectacles Les enfants Les ados Les adultes
3 spectacles Les enfants Pestes à tout âges : Pestes enfants deviendront pestes jusqu’à la maison de retraite
Les ados: La Poudrière Être une ado et visiter des anciens n’est pas toujours de tout repos, surtout si l’une d’elle veut faire sauter la maison de retraite.
Les adultes: L’Effet Miroir de Léonore Confino ou un petit conte anodin provoque lors d’un dîner ubuesque quelques règlements de comptes et secrets de famille. .
Foyer rural Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 81 24
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English : Théâtre
3 shows: Kids Teens Adults
L’événement Théâtre Saint-Saud-Lacoussière a été mis à jour le 2026-04-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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