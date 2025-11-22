Théâtre

Salle des fêtes Saint-Thuriau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30

Les Toqués des Trois Coups de Saint-Thuriau présentent TOQUÉ AVANT D’ENTRER de François SCHARRE.

Réservation possible. .

Salle des fêtes Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 6 64 65 47 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Saint-Thuriau a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté