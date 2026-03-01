Théâtre

2 Chemin de l’Église Saint-Valentin Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

La troupe Les Val’Dingos vous donne rendez-vous pour une comédie Un tour à perdre les pédales .

Venez nombreux passer un bon moment convivial à Saint-Valentin. Organisé par l’association Tonic Gym de Saint-Valentin. Pas de réservation. 10 .

2 Chemin de l’Église Saint-Valentin 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 42 58 42

English :

The troupe Les Val?Dingos invites you to a comedy show entitled Un tour à perdre les pédales .

L’événement Théâtre Saint-Valentin a été mis à jour le 2026-03-08 par OT Champs d’Amour