Théâtre Saint-Valentin
Théâtre Saint-Valentin dimanche 15 mars 2026.
Théâtre
2 Chemin de l’Église Saint-Valentin Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
La troupe Les Val’Dingos vous donne rendez-vous pour une comédie Un tour à perdre les pédales .
Venez nombreux passer un bon moment convivial à Saint-Valentin. Organisé par l’association Tonic Gym de Saint-Valentin. Pas de réservation. 10 .
2 Chemin de l’Église Saint-Valentin 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 42 58 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The troupe Les Val?Dingos invites you to a comedy show entitled Un tour à perdre les pédales .
L’événement Théâtre Saint-Valentin a été mis à jour le 2026-03-08 par OT Champs d’Amour