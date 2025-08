Théâtre Saison culturelle Montfort -sur-Meu Montfort-sur-Meu

Théâtre Saison culturelle Montfort -sur-Meu Montfort-sur-Meu samedi 17 janvier 2026.

Théâtre Saison culturelle Montfort -sur-Meu

2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

La compagnie Les Baladins du Papegault/Entre Cour et Jardin vous propose sa nouvelle pièce de théâtre le vendredi 23 janvier à 20h30, les samedi 17 et 24 janvier à 20h30 et les dimanches 18 et 25 janvier à 15h30 à L’Avant-Scène.

Tarifs Plein 7€; 12-16 ans 3,5€ ; -12 ans Gratuit.

Réservation 02 99 09 09 88.

Informations à venir. .

2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 09 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Saison culturelle Montfort -sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Montfort Communauté