Théâtre Salade, tomate, oignons Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges

Musée Pierre-Noël 11 rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Jeudi 2026-04-02 20:00:00

Cie Chajar & Chams Mise en scène Jean-Christophe Folly Avec Jean-Christophe Folly. Une rencontre d'un troisième type. Un soir, un homme croise le regard d'une femme dans un kebab. Cet instant, reconnaissance immédiate de deux solitudes, il nous le raconte dans un flot de mots, tous les mots refoulés depuis des années. Il évoque les solitudes, les parcours et les questionnements de ceux qui cherchent leur place entre les cultures. Ce spectacle parle de celles et ceux qui font le pari de ne pas se cacher derrière une appartenance, celles, ceux qui vont, fragiles, à la recherche de l'Autre. Ce spectacle mêle humour, émotion et réflexion, offrant une vision nuancée des enjeux contemporains liés à l'identité. Jean-Christophe Folly joue au théâtre, notamment, sous la direction de Robert Wilson, Jean Bellorini, Élise Chatauret et au cinéma dans des films de Claire Denis, Alain Resnais ou Ruben östlund (Sans filtre, Palme d'or Cannes 2022). Dès 15 ans.

English :

Cie Chajar & Chams Directed by Jean-Christophe Folly Starring Jean-Christophe Folly. An encounter of a third kind. One evening, a man meets the gaze of a woman in a kebab shop. This moment, the immediate recognition of two solitudes, he tells us about in a flood of words, all the words repressed for years. He evokes the solitudes, journeys and questionings of those seeking their place between cultures. This show is about those who take the gamble of not hiding behind a sense of belonging, those who go out, fragile, in search of the Other. The show blends humor, emotion and reflection, offering a nuanced vision of contemporary identity issues. Jean-Christophe Folly has performed in theaters under the direction of Robert Wilson, Jean Bellorini and Élise Chatauret, and in films by Claire Denis, Alain Resnais and Ruben östlund (Sans filtre, Palme d?or Cannes 2022). From age 15.

German :

Cie Chajar & Chams Inszenierung: Jean-Christophe Folly Mit Jean-Christophe Folly. Eine Begegnung der dritten Art. Eines Abends begegnet ein Mann dem Blick einer Frau in einem Kebab-Laden. Dieser Moment, das unmittelbare Erkennen zweier Einsamkeiten, erzählt er uns in einem Strom von Worten, all den Worten, die er seit Jahren unterdrückt hat. Er erzählt von den Einsamkeiten, den Wegen und den Fragen derjenigen, die ihren Platz zwischen den Kulturen suchen. Dieses Stück erzählt von denjenigen, die das Wagnis eingehen, sich nicht hinter einer Zugehörigkeit zu verstecken, von denjenigen, die sich zerbrechlich auf die Suche nach dem Anderen begeben. Das Stück verbindet Humor, Emotionen und Reflexion und bietet eine nuancierte Sicht auf die zeitgenössischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Identität. Jean-Christophe Folly spielt im Theater unter anderem unter der Leitung von Robert Wilson, Jean Bellorini und Élise Chatauret und im Kino in Filmen von Claire Denis, Alain Resnais oder Ruben Ostlund (Sans filtre, Goldene Palme Cannes 2022). Ab 15 Jahren.

Italiano :

Cie Chajar & Chams Regia di Jean-Christophe Folly Interpreti Jean-Christophe Folly. Un incontro del terzo tipo. Una sera, un uomo incontra lo sguardo di una donna in un negozio di kebab. Quel momento, il riconoscimento istantaneo di due solitudini, ce lo racconta in un profluvio di parole, tutte quelle che ha represso per anni. Evoca le solitudini, i viaggi e le domande di chi cerca il proprio posto tra le culture. Questo spettacolo parla di chi accetta la sfida di non nascondersi dietro un senso di appartenenza, di chi esce, fragile, alla ricerca dell’Altro. Lo spettacolo è una miscela di umorismo, emozione e riflessione, che offre una visione sfumata delle questioni contemporanee relative all’identità. Jean-Christophe Folly ha recitato in teatro, in particolare sotto la direzione di Robert Wilson, Jean Bellorini ed Élise Chatauret, e in film di Claire Denis, Alain Resnais e Ruben östlund (Sans filtre, Palma d’oro a Cannes 2022). Dall’età di 15 anni.

Espanol :

Cie Chajar & Chams Dirigida por Jean-Christophe Folly Protagonizada por Jean-Christophe Folly. Un encuentro de tercera clase. Una noche, un hombre encuentra la mirada de una mujer en una tienda de kebabs. Ese momento, el reconocimiento instantáneo de dos soledades, nos lo cuenta en un torrente de palabras, todas las palabras que ha reprimido durante años. Evoca las soledades, los viajes y las preguntas de los que buscan su lugar entre culturas. Este espectáculo trata de los que aceptan el reto de no esconderse tras un sentimiento de pertenencia, de los que salen, frágiles, en busca del Otro. El espectáculo es una mezcla de humor, emoción y reflexión, que ofrece una visión matizada de las cuestiones contemporáneas en torno a la identidad. Jean-Christophe Folly ha actuado en teatro, especialmente bajo la dirección de Robert Wilson, Jean Bellorini y Élise Chatauret, y en películas de Claire Denis, Alain Resnais y Ruben östlund (Sans filtre, Palma de Oro de Cannes 2022). Desde los 15 años.

