Théâtre Salle polyvalente Maizieres la grande paroisse

Fuites détectées a Maizière :

Stell’art la troupe de théâtre de l’Etoile de Maizière la grande paroisse propose une nouvelle pièce,, un vaudeville où tout déborde:

Et dieu créa l’homme la femme et la maitresse.

Un couple ordinaire.

Un appartement.

Un robinet qui fuit.

Rien de grave, en apparence. Et pourtant…

les non-dits remontent à la surface,

les certitudes prennent l’eau,

et les relations se compliquent à mesure que les mensonges s’accumulent. Chacun tente de sauver la situation, mais plus on essaie de colmater les brèches, plus tout déborde.

Un vaudeville en apnée, où chaque décision est la pire possible — et c’est précisément ce qui fait rire.

Nous avons monté ce spectacle avec une ambition claire :

vous faire rire, franchement, généreusement, sans retenue