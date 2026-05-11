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Théâtre Salle polyvalente Maizieres la grande paroisse

Théâtre Salle polyvalente Maizieres la grande paroisse

Théâtre Salle polyvalente Maizieres la grande paroisse samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 3 rue des écoles

Ville : 10510 Maizieres la grande paroisse

Département : Aube

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:30

Heure de fin : 15:00

Tarif : 6

Fuites détectées a Maizière :
Stell’art la troupe de théâtre de l’Etoile de Maizière la grande paroisse propose une nouvelle pièce,, un vaudeville où tout déborde:
Et dieu créa l’homme la femme et la maitresse.

Un couple ordinaire.
Un appartement.
Un robinet qui fuit.

Rien de grave, en apparence. Et pourtant…
les non-dits remontent à la surface,
les certitudes prennent l’eau,
et les relations se compliquent à mesure que les mensonges s’accumulent. Chacun tente de sauver la situation, mais plus on essaie de colmater les brèches, plus tout déborde.

Un vaudeville en apnée, où chaque décision est la pire possible — et c’est précisément ce qui fait rire.

Nous avons monté ce spectacle avec une ambition claire :
vous faire rire, franchement, généreusement, sans retenue