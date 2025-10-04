« Théâtre sans Animaux » par la cie Les Trétaux Vénitiens Salle des fêtes Saint-Jean-d’Assé

« Théâtre sans Animaux » par la cie Les Trétaux Vénitiens Salle des fêtes Saint-Jean-d’Assé samedi 4 octobre 2025.

« Théâtre sans Animaux » par la cie Les Trétaux Vénitiens

Salle des fêtes 28 rue Pierre Gagneau Saint-Jean-d’Assé Sarthe

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 18:30:00

fin : 2025-10-04 23:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Les Trétaux Vénitiens présentent « Théâtre sans Animaux » de Jean Michel Ribes.

Avec Théâtre sans animaux de Jean Michel Ribes, les Tréteaux Vénitiens vous invitent à une plongée joyeuse et revigorante dans l’absurde du quotidien où le rire invite à la réflexion et réciproquement !

Résumé par Jean Michel Ribes

« J’aime beaucoup les étincelles des courts-circuits, les immeubles qui tombent, les gens qui glissent ou qui s’envolent, bref les sursauts. Ces petits moments délicieux qui nous disent que le monde n’est pas définitivement prévu et qu’il existe encore quelques endroits où la réalité ne nous a pas refermé ses portes sur la tête. Ces courtes fables, portraits, gribouillis, réunis sous le titre Théâtre sans animaux , sont une modeste contribution à l’art du sursaut et un hommage à tous ceux qui luttent contre l’enfermement morose de la mesure. »

En avant séance venez partager une planche apéro en toute convivialité.

Les planches sont mixtes charcuterie/fromage pour 2/3 personnes. Buvette sur place.

L’apéritif sera servi à partir de 18h30. La représentation est à 20h30.

Tarifs

Théâtre 8€ / adulte, gratuit -10 ans

Planche apéro 8€

Sur réservation au 02 43 27 35 30 .

Salle des fêtes 28 rue Pierre Gagneau Saint-Jean-d’Assé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 35 30 officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

English :

Les Trétaux Vénitiens present « Théâtre sans Animaux » by Jean Michel Ribes.

German :

Les Trétaux Vénitiens präsentieren « Théâtre sans Animaux » von Jean Michel Ribes.

Italiano :

Les Trétaux Vénitiens presentano « Théâtre sans Animaux » di Jean Michel Ribes.

Espanol :

Les Trétaux Vénitiens presentan « Théâtre sans Animaux » de Jean Michel Ribes.

L’événement « Théâtre sans Animaux » par la cie Les Trétaux Vénitiens Saint-Jean-d’Assé a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Maine Coeur de Sarthe