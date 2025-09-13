Théâtre sans animaux Tuffé Val de la Chéronne

Jardins de l’abbaye Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

« Avec Théâtre sans animaux de Jean Michel Ribes, les Tréteaux Vénitiens vous invitent à une plongée joyeuse et revigorante dans l’absurde du quotidien où le rire invite à la réflexion et réciproquement ! » Participation libre au chapeau. Par les Tréteaux Vénitiens. .

Jardins de l’abbaye Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 41 82 50 83

