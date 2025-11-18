Théâtre Sans faire de bruit Théâtre des Bains Douches Le Havre

Théâtre Sans faire de bruit

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20

Compagnie Nachepa

Prix du Jury dans le cadre du Festival Impatience 2024, ce seule en scène sensitif et habité renouvelle le genre du portrait de famille en prenant la forme d’une enquête intime et documentaire vibrante. Saisissant dans son dispositif sonore inédit, le spectacle propose une plongée au coeur d’un séisme personnel, un drame discret mais pas sans conséquence pour l’entourage proche. La mère de Louve Reiniche-Larroche est subitement devenue sourde il y a quelques années. Par un travail de synchronisation labiale admirable de précision, la comédienne prête son corps aux voix des autres grand-père, frère, belle-soeur, petite nièce… pour tenter d’appréhender par ses contours le cataclysme maternel. Comme les témoins d’une mémoire auditive à jamais envolée, les membres de la famille se confient les uns après les autres dans une alternance dynamique. Et dans l’écrin scénographique de ce salon ouaté et tamisé se dégage un sentiment de solitude et de mélancolie, qui contraste avec les éclats d’humour bienvenus.

À partir de 12 ans

Durée 1h

Inscription obligatoire .

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Théâtre Sans faire de bruit

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Sans faire de bruit Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie