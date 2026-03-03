Théâtre Sans Feu Espace Simone Veil Limoges

Théâtre Sans Feu

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Dans le cadre de la commémoration des 90 ans de la Guerre d’Espagne, le musée de la Résistance accueille la compagnie TDC Théâtre qui met en scène Sans Feu ; l’histoire d’Alfonso Garcia-Reseco, jeune homme antifasciste et pacifiste qui s’engage en 1936 dans la guerre contre Franco. Il s’inspire du manuscrit écrit en 1946 par Alfonso et transcrit par sa mère, l’écrivaine Jeanne Loisy.

Informations complémentaires auprès du musée. .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 42 alexandra.moreau@limoges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Sans Feu

L’événement Théâtre Sans Feu Limoges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole