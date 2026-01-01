THÉÂTRE SANS PAROLES BARAQUE Route de Savenay Bouvron

THÉÂTRE SANS PAROLES BARAQUE

Route de Savenay Horizinc Bouvron Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

La compagnie Le Cercle Karré est un ESAT Artistique et Culturel créé en 2015. Rattachée à l’association Adapeila, la troupe propose des créations mettant en scène des comédiens en situation de handicap et des comédiens associés.

37 millions de logements en France, 3 millions de logements vacants, 3,5 millions de logements secondaires, 4,5 millions de personnes mal logées et 330 000 sans-abris… Voici le point de départ de cette nouvelle création. Pour en parler dans un théâtre toujours visuel et sans paroles, nous convoquerons les marchands de sommeil, les passoires thermiques, les expulsions, les squats, le droit opposable au logement. Baraque est un appel à l’action, une invitation à repenser ensemble à construire un avenir plus juste et plus durable. .

Route de Savenay Horizinc Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 32 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Le Cercle Karré company is an Artistic and Cultural ESAT created in 2015. Attached to the Adapeila association, the troupe offers creations featuring actors with disabilities and associated actors.

L’événement THÉÂTRE SANS PAROLES BARAQUE Bouvron a été mis à jour le 2026-01-03 par Pays Erdre Canal Forêt