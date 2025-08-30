Théâtre Sans se blesser

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Théâtre Sans se blesser Lolita de Villers à la salle de l’Avant-Scène.

Sans se blesser raconte les retrouvailles de deux sœurs qui ne se sont pas vues depuis dix ans. Leur mère vient de mourir, il faut vider la maison. Il faut baisser les armes pour porter les cartons. Ce texte est une lettre à ma famille. Et aux familles qui ressemblent peut-être un peu à la mienne. Ces familles habitées par les non-dits, entre silences et bavardages, dans lesquelles trop souvent on se déchire. Ma mère s’est déchirée. Avec ses deux sœurs. Elles sont trois bouts d’une feuille A4. Aujourd’hui les trois fantômes de cette pièce de théâtre.

Lolita de Villers L’association Avant-scène, à travers ce spectacle, accueille sa première résidence de création. Venez soutenir cette jeune compagnie et découvrir ce théâtre moderne, doux et sensible. 18 .

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39 billetterieasso@avantscene-argenton.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater Sans se blesser Lolita de Villers at the Avant-Scène.

L’événement Théâtre Sans se blesser Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Creuse