Théâtre Sans Ulysse Espace Boris Vian Montluçon mercredi 11 mars 2026.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-03-11 20:00:00
fin : 2026-03-11 21:30:00
2026-03-11 2026-03-12
Une fantaisie délicate pour se libérer du manque et de l’attente amoureuse.
De Liora Jaccottet et Pascal Cesari.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
A delicate fantasy to free oneself from the lack and expectation of love.
By Liora Jaccottet and Pascal Cesari.
