Théâtre Sans Ulysse Espace Boris Vian Montluçon

Théâtre Sans Ulysse

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11 21:30:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-12

Une fantaisie délicate pour se libérer du manque et de l’attente amoureuse.

De Liora Jaccottet et Pascal Cesari.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

English :

A delicate fantasy to free oneself from the lack and expectation of love.

By Liora Jaccottet and Pascal Cesari.

