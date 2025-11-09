Théâtre Sarah et le cri de la langouste Château de Morin Puch-d’Agenais

Théâtre Sarah et le cri de la langouste

Château de Morin 330 Rte du Château de Morin Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-09

Une pièce qui nous plonge dans l’univers de Sarah Bernhardt, une des plus importantes actrices du 19ème siècle et début du 20ème. Elle est au crépuscule de sa vie dans sa résidence de Belle-Ile en mer. Prise au piège de l’usure du temps et de l’oubli, elle tente de terminer ses mémoires et revit, avec l’aide de Pitou son fidèle secrétaire, quelques épisodes de sa vie.

Pensez à réserver. À l’issue de la pièce, échange autour d’un verre offert entre les comédiens et le public. .

