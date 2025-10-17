Théâtre « Sarkhollande » Rethel

Théâtre « Sarkhollande » Rethel vendredi 17 octobre 2025.

Théâtre « Sarkhollande »

16 Place Hélène Cyminski Rethel Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Tarif réduit

séance de 20h (jusqu’à 18 ans apprenti, étudiant, …)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Sarkozy, Hollande. Deux tempéraments, deux manières d’incarner le pouvoir. L’un séducteur et nerveux, l’autre lunaire et lymphatique. Sarkhollande les réunit dans un face à face politique et intime où tout est prévu, convenu. Mais l’irruption d’une jeune femme d’aujourd’hui bouleverse les règles du jeu qu’ont à répondre ces figures tutélaires face aux attentes d’une génération qui cultive ses illusions perdues ? Cette comédie identitaire aussi féroce que subtile nous dresse l’autoportrait d’une République à la recherche de son identité perdue. A partir de 14 ans

.

16 Place Hélène Cyminski Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 67 75

English :

Sarkozy, Hollande. Two temperaments, two ways of embodying power. One seductive and nervous, the other moody and lymphatic. Sarkhollande brings them together in a political and intimate face-off where everything is planned and agreed. But the arrival of a young woman of today upsets the rules of the game: what do these tutelary figures have to say when faced with the expectations of a generation cultivating its lost illusions? This fierce yet subtle comedy of identity paints a self-portrait of a Republic in search of its lost identity. Ages 14 and up

German :

Sarkozy, Hollande. Zwei Temperamente, zwei Arten, die Macht zu verkörpern. Der eine verführerisch und nervös, der andere launisch und lyrisch. Sarkhollande bringt sie in einem politischen und intimen Gespräch zusammen, in dem alles geplant und vereinbart ist. Doch das Eindringen einer jungen Frau aus der heutigen Zeit bringt die Spielregeln durcheinander: Was haben diese Schutzfiguren angesichts der Erwartungen einer Generation, die ihre verlorenen Illusionen pflegt, zu antworten? Diese ebenso heftige wie subtile Identitätskomödie zeichnet das Selbstporträt einer Republik auf der Suche nach ihrer verlorenen Identität. Ab 14 Jahren

Italiano :

Sarkozy, Hollande. Due temperamenti, due modi di incarnare il potere. Uno seducente e nervoso, l’altro lunatico e linfatico. Sarkhollande li fa incontrare in un incontro politico e intimo dove tutto è pianificato e concordato. Ma l’arrivo di una giovane donna di oggi sconvolge le regole del gioco: cosa hanno da dire queste figure tutelari di fronte alle aspettative di una generazione che coltiva le sue illusioni perdute? Questa feroce ma sottile commedia dell’identità è l’autoritratto di una Repubblica alla ricerca della sua identità perduta. Dai 14 anni in su

Espanol :

Sarkozy, Hollande. Dos temperamentos, dos formas de encarnar el poder. Uno seductor y nervioso, el otro malhumorado y linfático. Sarkhollande los reúne en un encuentro político e íntimo en el que todo está previsto y acordado. Pero la llegada de una joven de hoy trastoca las reglas del juego: ¿qué tienen que decir estas figuras tutelares ante las expectativas de una generación que cultiva sus ilusiones perdidas? Esta feroz y a la vez sutil comedia sobre la identidad es el autorretrato de una República en busca de su identidad perdida. A partir de 14 años

L’événement Théâtre « Sarkhollande » Rethel a été mis à jour le 2025-09-01 par Ardennes Tourisme