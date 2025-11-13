Théâtre S’arracher Orbey

Théâtre S’arracher

1 Place des Écoles Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

Date(s) :

2025-11-13

2 êtres en pleine nature, 2 destins qui se croisent. D’un côté Lucas fuyant l’ambiance familiale tendue, de l’autre une biche luttant pour survivre lors d’une chasse.

Un garçon. Une biche. Deux trajectoires comme un coup de fusil !

Asphyxié par l'ambiance chez lui, Lucas a décidé de se perdre dans la nature. Se couper des autres pour essayer de se retrouver. Ce n'était pas prémédité, il a juste pris sa Mobylette et il s'est arraché. Au même moment, on donne la chasse à une biche et l'animal sent bien qu'on veut l'arracher à la seule chose qui le relie au monde la nature. Une course contre la mort entrecoupée d'instants de communion totale avec son environnement s'engage. Lucas. La biche. Deux trajectoires qui vont se croiser, se percuter et nous livrer leur vérité. Une écriture éblouissante de justesse qui s'empare de manière très personnelle d'un genre très américain, celui du nature writing, et le transpose merveilleusement à l'âge adolescent et à la nature que nous connaissons.

1 Place des Écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 07 mairie@orbey.fr

English :

2 beings in the wilderness, 2 destinies that intersect. On the one hand, Lucas flees a tense family environment, on the other, a doe struggles to survive during a hunt.

German :

zwei Menschen in der Wildnis, zwei Schicksale, die sich kreuzen. Auf der einen Seite flüchtet Lucas vor der angespannten Familienatmosphäre, auf der anderen Seite kämpft ein Reh während einer Jagd ums Überleben.

Italiano :

2 persone in mezzo alla natura, 2 destini che si incrociano. Da un lato, Lucas fugge da un ambiente familiare teso, dall’altro, una cerva lotta per sopravvivere durante una battuta di caccia.

Espanol :

2 personas en plena naturaleza, 2 destinos que se cruzan. Por un lado, Lucas huye de un tenso entorno familiar y, por otro, una cierva lucha por sobrevivir durante una cacería.

