Théâtre Sarran

Une soirée Théatre est organisée par l’association Marche et Cyclo de Sarran l’ACMS. La troupe de théâtre amateur Les Gimel présentera une comédie intitulée Tempêtes à la gare …… le soir du nouvel an, tous les trains sont à l’arrêt en raison d’une tempête de neige nationale. Huit voyageurs, plus loufoques les uns que les autres, doivent passer le réveillon ensemble. La soirée promet d’être pleine de rebondissements d’autant plus qu’une mystérieuse valise traîne dans la gare.

⏰ Rendez-vous le samedi 22 novembre à 20h30

Réservation au 06 87 75 47 19 ou 06 85 90 30 36.

Rarif adultes 10 € Gratuit pour les enfants. .

Salle polyvalente Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 75 47 19

