Théâtre Sauve qui peut les citadins débarquent à la ferme de Simone et Gustave ! Place Saint-Pierre Hénon

Théâtre Sauve qui peut les citadins débarquent à la ferme de Simone et Gustave !

Place Saint-Pierre Le Petit Théâtre Hénon Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Les cit’adours, troupe de Moncontour, sont de retour! 3 nouveaux comédiens pour cette édition 2026, qui nous emmène dans la ferme de Simone et Gustave, prêts à accueillir de bien curieux locataires pour arrondir les fins de mois, dans une ferme déjà surpeuplée, pour un cocktail explosif.

Venez applaudir Coralie, Elisabeth, Eva, Jean-Michel, Loaven, Lucie, Marine*2 et Ronan dans Ferme sous hôtes tension, de Viviane Tardivel et Olivier Tourancheau.

4 représentations au total. Samedi à 20h30 et dimanche à 14h30.

La réservation est conseillée.

Comédie contemporaine. Tout public. Buvette et restauration légère sur place. .

Place Saint-Pierre Le Petit Théâtre Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne

