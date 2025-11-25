Théâtre Sauvez Vos Projets (Et Peut-Être le Monde) Avec la Méthode Itérative Totem Baie de Saint-Brieuc Saint-Brieuc

Théâtre Sauvez Vos Projets (Et Peut-Être le Monde) Avec la Méthode Itérative Totem Baie de Saint-Brieuc Saint-Brieuc mardi 25 novembre 2025.

Théâtre Sauvez Vos Projets (Et Peut-Être le Monde) Avec la Méthode Itérative

Totem Baie de Saint-Brieuc 53 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-26 21:15:00

Date(s) :

2025-11-25 2025-11-26

Le design pour les nuls

En chaussettes, seul en scène, Antoine Defoort, génial observateur de nos contradictions, démonte avec brio les mécanismes invisibles de la création. À coups de schémas farfelus et de listes aussi absurdes qu’utiles, il met en lumière ces chemins sinueux entre l’idée et sa réalisation, avec un sérieux sens de l’humour et une maîtrise jubilatoire du second degré ! Un antidote au découragement.

Spectacle conseillé à partir de 14 ans. .

Totem Baie de Saint-Brieuc 53 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Sauvez Vos Projets (Et Peut-Être le Monde) Avec la Méthode Itérative Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-08-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme