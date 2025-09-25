Théâtre « Sauvons gambettes sur Dordogne » Théâtre de poche Sarlat-la-Canéda

Théâtre de poche 31/33 Boulevard Eugène Le Roy Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-27

2025-09-25

« SAUVONS GAMBETTES SUR DORDOGNE »

Une comédie de Marie-Laure Monturet

25,26 ET 27 SEPTEMBRE À 21H

À la mairie de Gambettes sur Dordogne, rien ne va plus !

Le maire vient d’avoir le préfet au téléphone et c’est encore une fois Manches sur Dordogne qui va obtenir les subventions pour l’ouverture de nouveaux commerces en milieu rural !

Faut innover, qu’à dit monsieur le préfet … Qu’à cela ne tienne !

Jean, le maire et Ginette sa secrétaire vont, grâce à l’arrivée inopinée d’un parisien, se lancer dans un projet fou mais complètement innovant !

De surprises en rebondissements vous allez vivre en direct la renaissance d’un village où rires et bonne humeur seront les maîtres mots ! .

Théâtre de poche 31/33 Boulevard Eugène Le Roy Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 69 66

