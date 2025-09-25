Théâtre « Sauvons gambettes sur Dordogne » Théâtre de poche Sarlat-la-Canéda
Théâtre de poche 31/33 Boulevard Eugène Le Roy Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-27
2025-09-25
« SAUVONS GAMBETTES SUR DORDOGNE »
Une comédie de Marie-Laure Monturet
25,26 ET 27 SEPTEMBRE À 21H
À la mairie de Gambettes sur Dordogne, rien ne va plus !
Le maire vient d’avoir le préfet au téléphone et c’est encore une fois Manches sur Dordogne qui va obtenir les subventions pour l’ouverture de nouveaux commerces en milieu rural !
Faut innover, qu’à dit monsieur le préfet … Qu’à cela ne tienne !
Jean, le maire et Ginette sa secrétaire vont, grâce à l’arrivée inopinée d’un parisien, se lancer dans un projet fou mais complètement innovant !
De surprises en rebondissements vous allez vivre en direct la renaissance d’un village où rires et bonne humeur seront les maîtres mots ! .
Théâtre de poche 31/33 Boulevard Eugène Le Roy Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 69 66
