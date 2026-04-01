Censeau

Théâtre Saveurs mêlées

Théâtre Charles Vauchez Censeau Jura

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Ce spectacle écrit à partir de nouvelles de Maupassant nous révèle des facettes méconnues de l’auteur tendresse, humour, coquinerie…

Les deux comédiennes nous font pénétrer dans l’univers de ces histoires de couples par le biais inattendu de deux objets une cafetière et une sucrière . Présences discrètes et familières au cœur des maisons, elles ont tout le loisir d’observer les humains qui les habitent et ainsi toute légitimité pour témoigner de leurs vies…

Empreintes de mélancolie, de drames ou de cocasserie, celles-ci nous surprennent par la richesse des émotions et des rebondissements qui les animent pour notre plus grand bonheur de spectateur… .

Théâtre Charles Vauchez Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 31 97 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Saveurs mêlées

L’événement Théâtre Saveurs mêlées Censeau a été mis à jour le 2026-04-07 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA