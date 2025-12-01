Théâtre Scènes de comédies enchantées et de contes de Noël Salle Michel Vallery Montivilliers

Au cours d’une soirée, les élèves de l’École de théâtre vous invitent à partager un moment convivial rythmé par des sketchs, saynètes et chansons revisitées.

L’occasion pour eux de mettre en pratique les différentes techniques apprises depuis le début de l’année dans une ambiance joyeuse et décontractée.

Un spectacle original qui mêle plaisir des mots, bonne humeur et… la magie de Noël, bien sûr !

À voir en famille ou entre amis.

Réservation conseillée .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

