Théâtre SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE Amiens

Théâtre SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Début : 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-29

2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30

D’INGMAR BERGMAN

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE PERTON

D’abord série pour la télévision suivie avec passion par des millions de spectateurs, puis film célébrissime du maître suédois, Scènes de la vie conjugale autopsie une vie de couple, plongeant au cœur des désirs, ressentiments et faux-fuyants d’un couple, marié depuis dix ans. Johan, enseignant à l’Institut psychotechnique, et Marianne, avocate spécialisée en droit de la famille, rompent brutalement avec le confort apparemment idéal de leur entente. De l’écran du masque social à la réalité de la vie, Ingmar Bergman analyse avec une maestria confondante les déchirements qui installent la solitude, le vernis des habitudes qui se fissure, les insatisfactions de l’intime.

Durée 1h45

AVRIL

mardi 28 à 19h30

mercredi 29 à 19h30

jeudi 30 à 20h30

TARIF A 27 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

