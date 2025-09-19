Théatre scolaire Juste Seul Cyparis Ancien théâtre de Saint-Pierre Saint-Pierre

Théatre scolaire Juste Seul Cyparis Ancien théâtre de Saint-Pierre Saint-Pierre vendredi 19 septembre 2025.

Théatre scolaire Juste Seul Cyparis Vendredi 19 septembre, 10h00 Ancien théâtre de Saint-Pierre

Place limitées, inscriptions obligatoires auprès du service patrimoine Saint-Pierre. 0696176434 ou cpt@saintpierre-mq.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Représentation scolaire – « Juste seul, Cyparis »

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, une représentation unique et gratuite est proposée aux scolaires de plus de 12 ans.

Lieu : vestiges de l’ancien Théâtre de Saint-Pierre

Date : 19/09/2025

À travers la pièce de théâtre de Jean-Camille Sormain, découvrez l’histoire de Cyparis, enfermé pendant trois jours dans son cachot protecteur, juste après l’éruption de la montagne Pelée du 8 mai 1902.

Une plongée au cœur de la mémoire de Saint-Pierre, mêlant histoire, patrimoine et création artistique.

Réservation obligatoire: 0696176434 ou par courriel: cpt@saintpierre-mq.fr

Ancien théâtre de Saint-Pierre 97250 Saint-Pierre, Martinique Saint-Pierre 97250 Bourg Martinique 06 96 17 64 34 [{« type »: « phone », « value »: « 0696176434 »}, {« type »: « email », « value »: « cpt@saintpierre-mq.fr »}] [{« link »: « mailto:cpt@saintpierre-mq.fr »}] Le théâtre est inauguré en 1891 pour le bicentenaire de Mozart. Faute de spectateurs, il ferme ses portes en 1901. Il est détruit lors de l’éruption de la Montagne Pelée le 8 mai 1902. Ne subsistent de son époque de gloire que ses deux escaliers avec une fontaine centrale, l’emmarchement, les piles de la façade, la fosse d’orchestre, le passage pour les fauteuils d’orchestre, une petite rue extérieure.

Représentation scolaire – « Juste seul, Cyparis »

Jean Camille SORMAIN