Théâtre / Sculpture de sable / Objets Il était un soir Amiens

Théâtre / Sculpture de sable / Objets Il était un soir Amiens mercredi 11 février 2026.

Théâtre / Sculpture de sable / Objets Il était un soir

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 –

16

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12

Cie l’hotêl du Nord / Lola Naymark.

Un voyage sensoriel et poétique, entre rires et frissons, où la nuit se fait terrain d’exploration et d’aventure.

Le soir tombe et, comme chaque soir, Sacha, quatre ans, repousse l’heure du coucher. Dernier verre d’eau, dernier câlin, dernier bisou… Mais maintenant c’est STOP ! DODO ! Dès lors, comment traverser la nuit ? Dans un immense bac à sable, le décor se transforme au gré des rêves et des pensées de Sacha. Des figures naissent et s’effacent, et parmi elles, un allié inattendu un éléphant. Un guide lent et puissant, venu d’une autre histoire, pour l’aider à cheminer vers le matin.

Une plongée dans l’aventure du soir, quand le marchand de sable est passé, mais que les yeux refusent de se fermer.

Mercredi 11 février, 10h + 16h.

Jeudi 12 février, 10h + 14h30.

Durée 35 min, de 3 à 6 ans, jauge limitée à 150 personnes.

Mise en scène Lola Naymark + Texte Pauline Delabroy-Allard + Création visuelle Sarah Feuillas + Avec Lola Naymark et Coralie Brugier. 16 .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre / Sculpture de sable / Objets Il était un soir Amiens a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS