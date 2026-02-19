Théâtre | Secret de famille & Le con de service Fonroque

Théâtre | Secret de famille & Le con de service

Salle des Fêtes Fonroque Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Vous cherchez une bonne excuse pour sortir, rire et oublier le quotidien?

Bonne nouvelle on s’en charge !

Retrouvez la Bande à Michel qui vous propose deux comédies, deux ambiances mais un seul objectif vous faire passer une soirée exceptionnelle ! .

Salle des Fêtes Fonroque 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine labandeamichel@hotmail.com

