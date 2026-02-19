Théâtre | Secret de famille & Le con de service Fonroque

Théâtre | Secret de famille & Le con de service

Théâtre | Secret de famille & Le con de service Fonroque samedi 7 mars 2026.

Théâtre | Secret de famille & Le con de service

Salle des Fêtes Fonroque Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Vous cherchez une bonne excuse pour sortir, rire et oublier le quotidien?
Bonne nouvelle on s’en charge !
Retrouvez la Bande à Michel qui vous propose deux comédies, deux ambiances mais un seul objectif vous faire passer une soirée exceptionnelle !   .

Salle des Fêtes Fonroque 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   labandeamichel@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre | Secret de famille & Le con de service Fonroque a été mis à jour le 2026-02-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides