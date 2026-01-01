Théâtre Secret médical O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Théâtre Secret médical

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 26 – 26 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Pour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur les planches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical …

.

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the very first time in the theater, Michel Cymes takes to the stage in an original and ferocious comedy about the medical profession?

L’événement Théâtre Secret médical Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-05 par Valence Romans Tourisme