Théâtre Secret médical O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 26 – 26 – 55 EUR
Début : 2026-01-20 20:00:00
fin : 2026-01-20
2026-01-20
Pour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur les planches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical …
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
English :
For the very first time in the theater, Michel Cymes takes to the stage in an original and ferocious comedy about the medical profession?
