Théâtre Sens dessus dessous – Salle des fêtes Saint-Briac-sur-Mer, 17 mai 2025 20:30, Saint-Briac-sur-Mer.

Début : 2025-05-17 20:30:00

La troupe adultes vous présentera « Sens dessus dessous », une pièce inspirée de Impaire et Père Cooney .

Cette pièce raconte l’histoire de Pierre, se préparant à prononcer son grand discours de clôture du colloque de microchirurgien.

Mais entre sa femme Hélène, le directeur, ses collègues, des visiteurs venus rencontrer un éminent professeur… et la découverte inattendue de son fils Johnny, il peine à trouver un moment pour relire son texte.

Cette situation se passe sous un œil critique du milieu hospitalier, avec un vent de Me too et un regard sur les tocs.

Salle des fêtes La Ville au Coq

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 79 95 77

