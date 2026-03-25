Théâtre : Sept jours en face Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 29 mars, 16h30 Ille-et-Vilaine

Plein tarif : 5€

Tarif réduit : 2€ pour les moins de 18 ans et les étudiants

Gratuit pour les moins de 8 ans

Tarif Sortir! : 2€

« Sept jours en face » adaptation du roman d’Anne Lecourt / Théâtre du Coq et de l’Âne

« Sept jours en face » adaptation du roman d’Anne Lecourt / Théâtre du Coq et de l’Âne

Une femme de quarante ans vient d’apprendre qu’elle attend un enfant. Elle décide de louer une chambre chez une vieille dame pas tout à fait étrangère. Elle est venue affronter seule un passé dans l’espoir de s’en défaire et de (re)naître autrement.

Spectacle programmé dans le cadre de Fettaar ( Festival du théâtre amateur de l’agglomération rennaise)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T17:30:00.000+02:00

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http://www.cafedesgallets.fr

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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