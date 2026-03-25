Théâtre : Sept jours en face Café associatif des Gallets Rennes
Théâtre : Sept jours en face Café associatif des Gallets Rennes dimanche 29 mars 2026.
Théâtre : Sept jours en face Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 29 mars, 16h30 Ille-et-Vilaine
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 2€ pour les moins de 18 ans et les étudiants
Gratuit pour les moins de 8 ans
Tarif Sortir! : 2€
« Sept jours en face » adaptation du roman d’Anne Lecourt / Théâtre du Coq et de l’Âne
« Sept jours en face » adaptation du roman d’Anne Lecourt / Théâtre du Coq et de l’Âne
Une femme de quarante ans vient d’apprendre qu’elle attend un enfant. Elle décide de louer une chambre chez une vieille dame pas tout à fait étrangère. Elle est venue affronter seule un passé dans l’espoir de s’en défaire et de (re)naître autrement.
Spectacle programmé dans le cadre de Fettaar ( Festival du théâtre amateur de l’agglomération rennaise)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-29T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-03-29T17:30:00.000+02:00
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http://www.cafedesgallets.fr
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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