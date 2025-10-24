Théâtre : Sept jours en face Ferme des Gallets Rennes Dimanche 29 mars 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; réduit: 2€ pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans

« Sept jours en face » adaptation du roman d’Anne Lecourt / Théâtre du Coq et de l’Âne

Une femme de quarante ans vient d’apprendre qu’elle attend un enfant. Elle décide de louer une chambre chez une vieille dame pas tout à fait étrangère. Elle est venue affronter seule un passé dans l’espoir de s’en défaire et de (re)naître autrement.

Début : 2026-03-29T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T16:00:00.000+02:00

fettaar35@gmail.com https://www.facebook.com/FETTAAR35000

Ferme des Gallets 26, avenue Pierre Donzelot, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine