Théâtre Seul en scène Figaro-ci, Beaumarchais-là à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Théâtre seul en scène « Figaro-ci, Baumarchais-là » de et avec Gérard Linsolas dans une mise en scène de Sylvie Deschamps.

De la Cie du Bélier.

De Beaumarchais, on connaît le théâtre. Et encore! Qui connaît ses drames bourgeois ou son théâtre de société aujourd’hui disparus?

Celui qui est à l’origine de la SACD fut également homme d’affaires, espion, inventeur, trafiquant d’armes, éditeur, courtisan et libertin.

Sa vie est un écheveau, où tout s’entremêle et quelque soit le fil que l’on tire, il entraîne le reste en cascade.

Aussi cette pièce ne prétend pas être une exégèse de la vie de Beaumarchais. Elle est le prétexte, en évoquant certains épisodes de sa vie, à faire découvrir les multiples facettes d’un homme .

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 24 46 59 lebenisterie33@gmail.com

