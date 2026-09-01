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Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait » Cinéma Le Rex Sourdeval

vendredi 18 septembre 2026 · Cinéma Le Rex · Sourdeval

Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait » Cinéma Le Rex Sourdeval

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma Le Rex
Adresse
15 rue Saint Martin
Ville
50150 Sourdeval
Département
Manche
Tarif

Sourdeval

Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait »

Cinéma Le Rex 15 rue Saint Martin Sourdeval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Récits de liberté, de combat et de résistance, insolites, poétiques ou drôles d’une famille républicaine espagnole réfugiée en France. A partir de 14 ans. Durée : 1h.   .

Cinéma Le Rex 15 rue Saint Martin Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 95 17 45 54  ginkgobilobatheatre@gmail.com

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English : Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait »

L’événement Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait » Sourdeval a été mis à jour le 2026-09-08 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

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