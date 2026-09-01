Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait » Cinéma Le Rex Sourdeval
samedi 26 septembre 2026 · Cinéma Le Rex · Sourdeval
Informations pratiques
Sourdeval
Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait »
Cinéma Le Rex 15 rue Saint Martin Sourdeval Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 21:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Récits de liberté, de combat et de résistance, insolites, poétiques ou drôles d’une famille républicaine espagnole réfugiée en France. A partir de 14 ans. Durée : 1h. .
Cinéma Le Rex 15 rue Saint Martin Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 95 17 45 54 ginkgobilobatheatre@gmail.com
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English : Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait »
L’événement Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait » Sourdeval a été mis à jour le 2026-09-08 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
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