Informations pratiques

Sourdeval

Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait »

Cinéma Le Rex 15 rue Saint Martin Sourdeval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Récits de liberté, de combat et de résistance, insolites, poétiques ou drôles d’une famille républicaine espagnole réfugiée en France. A partir de 14 ans. Durée : 1h. .

Cinéma Le Rex 15 rue Saint Martin Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 95 17 45 54 ginkgobilobatheatre@gmail.com

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English : Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait »

L’événement Théâtre-seule en scène « Ma grand-mère disait » Sourdeval a été mis à jour le 2026-09-08 par OT MSM Normandie – BIT Genêts