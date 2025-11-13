Théâtre Sexe, magouilles et culture générale Bourguenolles
Théâtre Sexe, magouilles et culture générale Bourguenolles samedi 10 janvier 2026.
Théâtre Sexe, magouilles et culture générale
Salle des fêtes Bourguenolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-10 18:00:00
fin : 2026-01-11 20:00:00
Date(s) :
2026-01-10
Comédie de Laurent Baffie.
Organisé par le théâtre de La Lande. .
Salle des fêtes Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 6 52 52 61 48
English : Théâtre Sexe, magouilles et culture générale
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Sexe, magouilles et culture générale Bourguenolles a été mis à jour le 2025-11-13 par Attitude Manche