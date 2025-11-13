Théâtre Sexe, magouilles et culture générale Bourguenolles

Théâtre Sexe, magouilles et culture générale

Salle des fêtes Bourguenolles Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

Comédie de Laurent Baffie.

Organisé par le théâtre de La Lande. .

Salle des fêtes Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 6 52 52 61 48

