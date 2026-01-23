Théâtre Sexfriends La Comédie de Metz Metz

Théâtre Sexfriends

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Jeudi 2026-02-05 17:30:00

fin : 2026-02-08 18:45:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Une rencontre d’un soir par internet. La formule proposée est juste pour un soir …

Dan et Maggy, qui ne se connaissent pas, se lancent dans cette folle aventure Se jeter l’un sur l’autre sans tabou, sans enjeu et surtout sans lendemain. Mais la soirée ne se passe pas vraiment comme prévue car Maggy est novice en la matière. Mais elle est déterminée plus que tout à ne pas finir vieille fille ! Elle demande à Dan, expert en la matière, de tout lui apprendre sur le sexe, d’un aspect purement technique bien entendu…Il y a un nouveau terme qui décrit ce genre de relation les sexfriends !Tout public

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A one-night stand over the Internet. The proposed formula is just for one night …

Dan and Maggy, who don’t know each other, embark on this crazy adventure: throwing themselves at each other with no taboos, no stakes and, above all, no tomorrow. But the evening doesn’t go quite as planned, as Maggy is a novice at this. But she’s determined more than anything not to end up a spinster! She asks Dan, an expert in the field, to teach her all about sex, from a purely technical point of view of course…There’s a new term to describe this kind of relationship: sexfriends!

L’événement Théâtre Sexfriends Metz a été mis à jour le 2026-01-23 par AGENCE INSPIRE METZ