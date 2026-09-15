Théâtre- Shakespeare : La Totale ! Palais des Arts et du Festival Dinard
vendredi 16 octobre 2026 · Palais des Arts et du Festival · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Théâtre- Shakespeare : La Totale !
Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 21:40:00
Date(s) :
2026-10-16
Théâtre
Shakespeare : La Totale ! est le voyage loufoque de trois énergumènes déterminés à reprendre les 37 pièces de William Shakespeare en 1 h 20.
Toute l’oeuvre de William Shakespeare en un seul spectacle ! Vous en avez rêvé… ou pas… Ils l’ont fait quand même ! Le résultat : 37 pièces de théâtre, 3 comédiens, et beaucoup trop de collants… pour un voyage complètement loufoque et jouissif mené à un rythme frénétique par trois jeunes et très talentueux comédiens : Lola Le Feuvre, Jean-Baptiste Lamour et Auguste Voulton. De ses premières comédies à ses tragédies les plus emblématiques, en passant par ses
pièces historiques, venez goûter à la savoureuse et riche variété de l’oeuvre du Barde, en compagnie de cette jeune équipe pleine d’avenir.
Placement numéroté (assis).
Durée : 1 h 20, sans entracte
Tout public, à partir de 8 ans
Dinard, terre de création culturelle !
Ce spectacle a bénéficié d’une période de création en résidence à Dinard en juin 2026.
Le vendredi 16 octobre 2026 à 20h30
Théâtre Debussy- Palais des Arts et du Festival
Réservation:
– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme – 2 boulevard Féart 35800 Dinard
– En ligne sur ville-dinard.fr > rubrique « billetterie » .
Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30
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English :
L’événement Théâtre- Shakespeare : La Totale ! Dinard a été mis à jour le 2026-09-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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