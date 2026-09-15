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AGENDA · Dinard

Théâtre- Shakespeare : La Totale ! Palais des Arts et du Festival Dinard

vendredi 16 octobre 2026 · Palais des Arts et du Festival · Dinard

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Palais des Arts et du Festival
Adresse
2 Boulevard Wilson
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Théâtre- Shakespeare : La Totale !

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 21:40:00

Date(s) :
2026-10-16

Théâtre

Shakespeare : La Totale ! est le voyage loufoque de trois énergumènes déterminés à reprendre les 37 pièces de William Shakespeare en 1 h 20.
Toute l’oeuvre de William Shakespeare en un seul spectacle ! Vous en avez rêvé… ou pas… Ils l’ont fait quand même ! Le résultat : 37 pièces de théâtre, 3 comédiens, et beaucoup trop de collants… pour un voyage complètement loufoque et jouissif mené à un rythme frénétique par trois jeunes et très talentueux comédiens : Lola Le Feuvre, Jean-Baptiste Lamour et Auguste Voulton. De ses premières comédies à ses tragédies les plus emblématiques, en passant par ses
pièces historiques, venez goûter à la savoureuse et riche variété de l’oeuvre du Barde, en compagnie de cette jeune équipe pleine d’avenir.

Placement numéroté (assis).
Durée : 1 h 20, sans entracte
Tout public, à partir de 8 ans

Dinard, terre de création culturelle !
Ce spectacle a bénéficié d’une période de création en résidence à Dinard en juin 2026.

Le vendredi 16 octobre 2026 à 20h30
Théâtre Debussy- Palais des Arts et du Festival

Réservation:
– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme – 2 boulevard Féart 35800 Dinard
– En ligne sur ville-dinard.fr > rubrique « billetterie »   .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30 

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English :

L’événement Théâtre- Shakespeare : La Totale ! Dinard a été mis à jour le 2026-09-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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