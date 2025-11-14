Théâtre « Sherlock Holmes » Argenton-sur-Creuse

Théâtre « Sherlock Holmes » Argenton-sur-Creuse vendredi 14 novembre 2025.

Théâtre « Sherlock Holmes »

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Théâtre à L’Avant-Scène Sherlock Holmes « Le signe des quatre » d’après Conan Doyle .

A vous de résoudre l’étrange affaire du Signe des Quatre !!

Voici la troisième enquête interactive de Sherlock Holmes adaptée au théâtre par Christophe Delort, à l’humour so British

Une série de meurtres à Londres, l’Inde des maharajahs, un fort cerné par les révolutionnaires, un trésor caché, un complot, un juge en vacances, une course poursuite sur la Tamise et même une pizza 4 fromages !

Le signe des 4 (The Sign of the Four) est la deuxième enquête de Sherlock Holmes écrite par Conan Doyle en 1889 suite à la demande d’un éditeur américain.

Le succès de ce roman lui ouvre alors la porte de la notoriété internationale. 20 .

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire billetterieasso@avant-scene-argenton.com

