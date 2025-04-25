Théâtre S’Hutzel Cabaret Revue satirique en dialecte

19 rue du Dr Sieffermann Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Selon la formule consacrée, 2 heures de rires, de satyre, d’humour, de witz, de chansons et de musique !

Revue satirique en dialecte. 2h de spectacle. Places numérotées. .

19 rue du Dr Sieffermann Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 35 41 angele.weiss@orange.fr

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English :

According to the established formula, 2 hours of laughter, satyre, humor, witz, songs and music!

L’événement Théâtre S’Hutzel Cabaret Revue satirique en dialecte Benfeld a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Grand Ried