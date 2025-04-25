Théâtre S’Hutzel Cabaret Revue satirique en dialecte Benfeld
Théâtre S’Hutzel Cabaret Revue satirique en dialecte Benfeld samedi 25 avril 2026.
Théâtre S’Hutzel Cabaret Revue satirique en dialecte
19 rue du Dr Sieffermann Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Selon la formule consacrée, 2 heures de rires, de satyre, d’humour, de witz, de chansons et de musique !
Revue satirique en dialecte. 2h de spectacle. Places numérotées. .
19 rue du Dr Sieffermann Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 35 41 angele.weiss@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
According to the established formula, 2 hours of laughter, satyre, humor, witz, songs and music!
L’événement Théâtre S’Hutzel Cabaret Revue satirique en dialecte Benfeld a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Grand Ried