Théâtre Si je peux me permettre par Les Troubadours de Chavin

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Théâtre Si je peux me permettre par Les Troubadours de Chavin à la salle de L’Avant-Scène.

Franck Lequillard est un homme d’affaire sans scrupule. Spécialiste de la reprise d’entreprises en difficultés, il les revend avec grands bénéfices en présentant des bilans pas totalement honnêtes.

Alors qu’il est sur le point de conclure une opération, l’acquisition d’une petite compagnie aérienne, qui sera le couronnement de sa carrière, un imprévu se produit qui pourrait faire échouer l’entreprise et même le ruiner complètement. Pour s’en sortir, il est prêt à tout, même à compromettre son honnête épouse. Il est bien aidé dans sa tâche par son dévoué maitre d’hôtel, qui n’est pas lui non plus un enfant de chœur. Comédie de Robert Lamoureux. 10 .

2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr

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English :

Three lovers’ (and illegitimate) dates on the same evening, without consultation, in the same apartment, is not easy enough to manage.

L’événement Théâtre Si je peux me permettre par Les Troubadours de Chavin Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Vallée de la Creuse