Théâtre Si je peux me permettre par Les Troubadours de Chavin Le Menoux

Théâtre Si je peux me permettre par Les Troubadours de Chavin

3 Place du Général Jean Pascaud Le Menoux Indre

Tarif : 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Dimanche 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Franck Lequillard est un homme d’affaire sans scrupule. Spécialiste de la reprise d’entreprises en difficultés, il les revend avec grands bénéfices en présentant des bilans pas totalement honnêtes.

Alors qu'il est sur le point de conclure une opération, l'acquisition d'une petite compagnie aérienne, qui sera le couronnement de sa carrière, un imprévu se produit qui pourrait faire échouer l'entreprise et même le ruiner complètement. Pour s'en sortir, il est prêt à tout, même à compromettre son honnête épouse. Il est bien aidé dans sa tâche par son dévoué maitre d'hôtel, qui n'est pas lui non plus un enfant de chœur. Comédie de Robert Lamoureux.

3 Place du Général Jean Pascaud Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 76 85 50

Theater Si je peux me permettre by Les Troubadours de Chavin .

