Théâtre « Si tu montes je te descends » Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet

Théâtre « Si tu montes je te descends » Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet jeudi 24 juillet 2025.

Théâtre « Si tu montes je te descends »

Jeudi 24 juillet 2025 de 21h à 23h. Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-24 21:00:00

fin : 2025-07-24 23:00:00

Date(s) :

2025-07-24

À Marseille, il y a L’OM, la pétanque, le pastis, la bouillabaisse mais surtout la Bonne Mère qui veille sur le peuple Marseillais depuis toujours.

Si je monte je te descends c’est l’histoire de 4 amis qui se retrouve tous les jours dans un bar qui est situé la haut sur l’esplanade aux pieds de notre dame, ils se sentent plus protégés que les autres car la bonne mère est à côté . Un jour l’un d’eux va être victime d’un accident. Ils mettront ça sur le pas de chance , le hasard , sauf que cet accident a été provoqué, mais par qui ?

Si je monte je te descends est une comédie Marseillaise, une histoire d’amitiés avec des personnages hauts en couleurs, avec un mélange d’humour et d’émotions.



Auteur(s) Jean-Luc Bosso

Artiste(s) Jean-Luc Bosso, Roger Campagna, Paul Ross, Michel Ciravolo, Jean Garcia

Metteur en scène Jean-Luc Bosso .

Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

English :

In Marseille, there’s L’OM, pétanque, pastis, bouillabaisse and, above all, the Good Mother who has always watched over the people of Marseille.

German :

In Marseille gibt es L’OM, Pétanque, Pastis, Bouillabaisse, aber vor allem die Gute Mutter, die seit jeher über die Menschen in Marseille wacht.

Italiano :

Marsiglia è la patria de L’OM, della pétanque, del pastis, della bouillabaisse e, soprattutto, della Buona Madre che da sempre veglia sui marsigliesi.

Espanol :

Marsella es la cuna del OM, de la petanca, del pastis, de la bullabesa y, sobre todo, de la Buena Madre que siempre ha velado por los marselleses.

L’événement Théâtre « Si tu montes je te descends » Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet