Théâtre « Si tu t’en vas »

Début : 2026-01-20 20:00:00

Une salle de classe dans un lycée, un soir de semaine, entre chien et loup.

Nathan, élève de terminale, rend visite une dernière fois à Madame Ogier, sa professeure principale, avant de quitter définitivement le lycée. Nathan souhaite se lancer dans les affaires, la revente de sneakers sur Internet, un business florissant qu’il mène déjà depuis quelque temps et qui s’avère plutôt payant il gagne presque autant que son père agriculteur sans avoir à se tuer à la tâche. Nathan veut réussir vite et fort, tel Elon Musk, son modèle. Au cours de ce face-à-face, tandis que la lumière du jour décline, la professeure va tenter par tous les moyens de persuader son élève de ne pas partir. Mais ses arguments seront-ils suffisants ?

A 20h00, Collège Louis Bouilhet | Cany-Barville, 22 rue du Hôme 76450 Cany-Barville

Durée 1H10

Tarifs C

13 ans + .

